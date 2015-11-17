А это не надуманная проблема?

Нет. Мы публикуем наши исследования с примерами кликфрода у наших клиентов, кроме того, есть мировая статистика показывающая уровень скликивания контекстной рекламы.

Не верите? Просто посмотрите это видео. В нем разработчики программы “Кликер” доступно объясняют как можно легко скликать рекламу вашего конкурента (-ов).