Сводные дневные данные по всем сайтам наших клиентов. В таблице выводится общее количество сессий (посещений) сайтов, сессий с подозрительных IP (см. вкладку ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ СЕССИИ) и сессий сделанных ботами (т.н. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СЕССИИ). Дополнительно выводится количество сессий, сделанных по контекстной рекламе (если сессия бота или с подозрительного IP сделана по контекстной рекламе то высока вероятность кликфрода).
|Дата
|Всего сессий
|Всего сессий по рекламе
|Сессий ботов
|Сессий ботов по рекламе
|Сессий с подозрительных IP
|Сессий по рекламе с подозрительных IP
|Дата
|Всего сессий
|Всего сессий по рекламе
|Сессий ботов
|Сессий ботов по рекламе
|Сессий с подозрительных IP
|Сессий по рекламе с подозрительных IP