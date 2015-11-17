Данные по обнаруженным кликерам на сайтах клиентов (обновляются автоматически)

Сводные дневные данные по всем сайтам наших клиентов. В таблице выводится общее количество сессий (посещений) сайтов, сессий с подозрительных IP (см. вкладку ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ СЕССИИ) и сессий сделанных ботами (т.н. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СЕССИИ). Дополнительно выводится количество сессий, сделанных по контекстной рекламе (если сессия бота или с подозрительного IP сделана по контекстной рекламе то высока вероятность кликфрода).

Сессии, которые осуществлялись автоматизированным программным обеспечением (т.н. БОТЫ), управляемым действиями браузера (повторяя типовое поведение человека). В 99% случаев данный визит на сайт выполнен либо в целях парсинга информации, либо в целях скликивания рекламы (см. источник в таблице ниже). Наши скрипты обнаруживают и блокируют подобные автоматизированные сессии.

Завершенные сессии на все сайты наших клиентов, которые осуществлялись только с подозрительных IP- адресов. Сессия считается завершенной, если последнее действие было >30 минут назад. Уровень угрозы – это вхождения IP- адреса в черные списки (всего мы анализируем ежедневно порядка 400 списков). Чем выше уровень угрозы, тем более вероятно что визит сделан кликером. Вы самостоятельно можете проверить IP – адреса из таблиц ниже этим сервисом.

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Защита от скликивания автоматический доступ

АВТОМАТИЗИРОВАННО

Работаем через Яндекс & Google API

В мире растущих угроз киберпреступности и безопасности защита вашей учетной записи и личных данных стала как никогда важной. Вот почему мы подключаемся непосредственно к вашей учетной записи Яндекс.Директ и Google.Adwords только с помощью доступа по API и управляем отключением показа рекламы “ботам”.

Как мы защищаем? личный кабинет

АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА

Блокируем кликфрод без вашего участия

Мы внедрили одну из самых эффективных систем автоматической блокировки скликивающих ботов. Наша система автоматически определит, когда происходит мошенничество с кликами (скликивание), и заблокирует для них показ ваших рекламных объявлений. Мы не блокируем по IP – адресу. Наши алгоритмы гораздо эффективнее…

алгоритмы защиты кликфрод в действии
Блокировка ботов защита от скликивания рекламы

Раз в 10 минут мы отправляем в Яндекс.Метрика по API данные о подозрительных визитах (потенциальный кликфрод), чтобы ограничить им пока рекламы. Информация передается в режиме 24×7 без участия пользователя. Кого мы уже заблокировали по всем клиентам? Вот реальные данные…

Добавляйте пользователей для защиты от скликивания рекламы

НЕСКОЛЬКО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Добавьте столько пользователей, сколько вам нужно

Нужно предоставить вашей команде доступ к панели отчетов или мониторинга? Нет проблем! Мы разрешаем неограниченное количество пользователей для каждой учетной записи.

шаги защиты от скликивания

скликивание, которое мы уже заблокировали:

Обнаруженный кликфрод за 2.10.2020 с 22:00 по 23:00
03.10.2020

Обнаруженное 2.10.2020 скликивание рекламы наших клиентов за период с 22:00 по 23:00 (по московскому времени). [...]

Обнаруженный кликфрод за 2.10.2020 с 21:00 по 22:00
02.10.2020

Обнаруженное 2.10.2020 скликивание рекламы наших клиентов за период с 21:00 по 22:00 (по московскому времени). [...]

Обнаруженный кликфрод за 2.10.2020 с 20:00 по 21:00
02.10.2020

Обнаруженное 2.10.2020 скликивание рекламы наших клиентов за период с 20:00 по 21:00 (по московскому времени). [...]

Обнаруженный кликфрод за 2.10.2020 с 19:00 по 20:00
02.10.2020

Обнаруженное 2.10.2020 скликивание рекламы наших клиентов за период с 19:00 по 20:00 (по московскому времени). [...]

Обнаруженный кликфрод за 2.10.2020 с 18:00 по 19:00
02.10.2020

Обнаруженное 2.10.2020 скликивание рекламы наших клиентов за период с 18:00 по 19:00 (по московскому времени). [...]

Обнаруженный кликфрод за 2.10.2020 с 17:00 по 18:00
02.10.2020

Обнаруженное 2.10.2020 скликивание рекламы наших клиентов за период с 17:00 по 18:00 (по московскому времени). [...]

Обнаруженный кликфрод за 2.10.2020 с 16:00 по 17:00
02.10.2020

Обнаруженное 2.10.2020 скликивание рекламы наших клиентов за период с 16:00 по 17:00 (по московскому времени). [...]

Обнаруженный кликфрод за 2.10.2020 с 15:00 по 16:00
02.10.2020

Обнаруженное 2.10.2020 скликивание рекламы наших клиентов за период с 15:00 по 16:00 (по московскому времени). [...]

кликфрод в действии

ПОЛНЫЙ МОНИТОРИНГ ТРАФИКА

Следим за каждым посетителем вашего сайта

Зачем ограничиваться просмотром трафика только с контекстной рекламы? Мы анализирует любого посетителя вашего сайта, независимо от того, откуда он пришел и как он нашел ваш сайт. Это позволяет нам выявлять мошенников еще до того, как они нажимают на ваши рекламные объявления в Яндексе или Google.

убедитесь сами! больше данных
Анализ трафика для поиска ботов скликивания
Защита от скликивания множества доменов

МНОЖЕСТВО ПОДДОМЕНОВ

Защищайте столько сайтов, сколько нужно

Нужно защитить более одного сайта с помощью нашего сервиса? Нет проблем! Вы можете легко добавить несколько поддоменов, что позволит вам защитить себя от скликивания на всех ваших сайтах из одного центра.

как мы защищаем?

ПРАВИЛА ОБНАРУЖЕНИЯ

Защита для вашего бизнеса

То, что работает для одного бизнеса, может плохо работать для другого. Наши алгоритмы определения скликивания и предотвращающие кликфрод, автоматически подстраиваются под конкретную бизнес-нишу или отрасль, предоставляя вам максимально возможный уровень защиты от мошенничества любое время, без вашего вмешательства.

узнайте больше
Скликивание рекламы обнаружение ботов
Отчеты по скликиванию рекламы

ОТЧЕТЫ

Наглядные и полные

Хотите получить достоверные отчеты? С помощью пары кликов вы получите информацию о всех мошеннических действиях с вашей рекламой, в том числе о том, сколько денег вы потенциально сэкономили с нашей помощью.

Пример личного кабинета

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Защита ваших данных

Безопасность ваших пользовательских данных является нашим приоритетом номер один, и мы относимся к нему крайне серьезно. Все пользовательские данные хранятся на изолированных серверах, никто кроме ограниченного круга наших аналитиков не имеет доступ к информации о посетителях, их действиях и т.п.

как мы защищаем?
Гарантия конфиденциальности данных
Постоянная защита от скликивания рекламы

ЗАЩИТА 24/7

Полная защита без простоев

Защита от скликивания с помощью нашего сервиса работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Наши автоматизированные системы могут обнаруживать и предотвращать мошеннические клики с поразительной точностью – экономя до 30% ваших расходов на рекламу в Яндекс.Директ и Google.Adwords.

как мы это делаем?

Свяжитесь с нами

Мы ответим на ваши вопросы относительно кликфрода и поможем сократить расходы на рекламный бюджет остановив скликивание вашей рекламы.

 

Как вы боретесь с скликиванием?

Мы создали целый раздел на сайте, где по шагам описываем весь процесс. Если коротко – наша задача определить ботов и остановить для них показ рекламы Яндекс.Директ и-или Google.AdWords.

А это не надуманная проблема?

Нет. Мы публикуем наши исследования с примерами кликфрода у наших клиентов, кроме того, есть мировая статистика показывающая уровень скликивания контекстной рекламы.

Не верите? Просто посмотрите это видео. В нем разработчики программы “Кликер” доступно объясняют как можно легко скликать рекламу вашего конкурента (-ов).

Сколько это стоит?

Пожалуйста, посмотрите наши тарифы по этой ссылке. Стоимость защиты от скликивания зависит от посещаемости вашего сайта и доступна даже совсем небольшим компаниям.

Как мне подключить защиту от скликивания?

Просто зарегистрируйтесь в личном кабинете по этой ссылке и мы подключим вам защиту (пришлем коды для установки на сайт и т.п.).

 




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